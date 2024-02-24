Довіри до людей стало більше — соцопитування про українців під час війни

https://racurs.ua/ua/n192703-doviry-do-ludey-stalo-bilshe-socopytuvannya-pro-ukrayinciv-pid-chas-viyny.html

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Порівняно з 2017 роком частка тих, хто в Україні вважає, що більшості людей можна довіряти, зросла із 17% до 27%.

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Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова. Водночас частка респондентів, які вважають, що потрібно бути дуже обережними у стосунках з людьми, знизилася із 75 до 62%.

Порівняно з 24 лютого 2022 року психологічний стан опитаних українців покращився. Якщо взимку 2022 року 49% оцінили свій стан на 7 балів за шкалою, де 0 — максимальний рівень спокою та упевненості, а 10 — максимальний рівень паніки, страху та невпевненості, у січні 2024 року — на 5,9.

При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком широкомасштабної війни з 49% до 25%.

Разом з тим, цей показник є гіршим, ніж у лютому-березні 2023 року, коли він становив в середньому 5,1 бали.

Рівень задоволеності життям за десятибальною шкалою опитані оцінюють на 4,7 бали. Найменшою мірою задоволені життям жителі південного регіону (3,9 бали), тоді як в інших регіонах — від 4,5 балів (на сході) до 4,9 балів (на заході та в центрі країни).

Центр Разумкова провів опитування з 19 по 25 січня 2024 року методом face-to-face на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії, в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.