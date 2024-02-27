Допомога Україні від США - про що домовилися у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n192815-dopomoga-ukrayini-vid-ssha-pro-scho-domovylysya-u-bilomu-domi.html

Ракурс

Президент США Джо Байден 27 лютого зустрівся із лідерами Конгресу. Зокрема політики обговорювали й питання надання допомоги Україні.

.

Я думаю, що наслідки бездіяльності (Конгресу) в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів G7, вони дуже стурбовані, — зазначив президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі з президентом заявив, що й далі вважає пріоритетом розв’язання питання захисту кордону.

Джонсон згадав і про розгляд питання про допомогу для України.

Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни — кордон і його захищеність, — сказав спікер.

На спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, чиниться тиск з тим, щоб Палата проголосувала за пакет допомоги, що включає 60 млрд доларів для України. Цей пакет раніше схвалив Сенат США, але Джонсон відмовився виносити його на голосування, оскільки він не передбачав посилення контролю над південним кордоном США, чого добиваються республіканці.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зажадав від Джонсона виконати зобов’язання щодо надання допомоги Україні, заявивши, що демократи мають жорсткий план із забезпечення безпеки кордонів.

Він сказав, що учасники зустрічі з Байденом обговорювали, як відмова підтримати Україну може призвести до розколу НАТО та відштовхнути союзників від Америки.

Наприкінці минулого тижня Шумер на чолі делегації Конгресу відвідав Україну та сказав, що поїздка залишила його «приголомшеним», бо українці «борються без зброї проти жорстокого диктатора».

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 млрд дол. допомоги.

Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.