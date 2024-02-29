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ЗМІ знайшли місце дислокації ще одного літака А-50, який рф використовує для розвідки у війні проти України
ЗМІ знайшли місце дислокації ще одного літака А-50, який рф використовує у війні проти України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192881-zmi-znayshly-misce-dyslokaciyi-sche-odnogo-litaka-a-50-yakyy-rf-vykorystovuie-u-viyni-proty.htmlРакурс
ЗМІ знайшли місце дислокації ще одного літака А-50, який рф використовує для розвідки у війні проти України.
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«Радіо Свобода» показало місце дислокації А-50 за допомогою знімків Planet Labs.
Літак стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту «Таганрог-Південний». Це всього за 130 км від лінії бойових дій на Донеччині. Про це свідчить свіжий знімок за 29 лютого.
Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023 року, та 15 лютого 2024 року. При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.
У лютому 2024-го Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиття над Азовським морем двох А-50, щонайменше один з яких базувався у рф на аеродромі Анапи, який знаходиться значно далі від лінії бойових дій.
Сили оборони за лютий знищили 13 військових літаків рф.
Десять Су-34, два Су-35 та один А-50 більше не скидатимуть бомби на українських військових і мирне населення, не координуватимуть масовані ракетні удари по українських містах та громадах. Я вдячний і пишаюся нашими воїнами, які досягли таких результатів, — написав Зеленський у соцмережі Х.
За його словами, це досягнення не лише послаблює здатність росії завдавати подальших страждань і руйнувань Україні та її народу, але й демонструє, що Україна здатна здобувати значні перемоги на полі бою.
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