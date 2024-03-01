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Майже половина російських літаків А-50 перебувають у неробочому стані
Майже половина російських літаків А-50 перебувають у неробочому стані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192899-mayje-polovyna-rosiyskyh-litakiv-a-50-perebuvaut-u-nerobochomu-stani-foto.htmlРакурс
Майже половина російських літаків А-50 перебувають у неробочому стані.
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Про це повідомила моніторингова група «Кримського вітру».
Зазначається, що на авіабазі в Актюбінську в суботу, 24 лютого, стояли два А-50. У середу, 28 лютого, на стоянці все ще перебував один А-50.
На авіабазі в Іваново є чотири А-50 на полі з двигунами та один за межами поля з двигунами.
29 лютого OSINTери також зафіксували А-50 в аеропорту Таганрога (за 130 км від лінії фронту), де ще напередодні його не було.
А-50 — це радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його мета — виявляти та відстежувати повітряні та морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони.
А-50 є найважливішим елементом розвідувального функціоналу російської армії. Зокрема, саме з його допомогою росіяни фіксують злети і переміщення української тактичної авіації, пуски ракет Storm Shadow тощо. Крім того, такі літаки є елементами цілевказівки для тактичної авіації рф.
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