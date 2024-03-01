Лондон приватно закликав Берлін надати ракети великої дальності Taurus Україні

Уряд Великої Британії приватно закликав Німеччину надати ракети великої дальності Taurus Україні.

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Про це повідомила 1 березня агенція Bloomberg із посиланням на слова анонімних британських чиновників.

Один із посадовців підкреслив, що «Німеччина повинна припинити шукати виправдання».

Британія традиційно наштовхує союзників на правильні рішення. У Лондоні висловили роздратування через заяви Шольца щодо далекобійних ракет. Він цього тижня виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною війни з росією.

Шольц також натякнув на те, що британські і французькі війська допомагають українцям в експлуатації далекобійних систем озброєнь проти російських об'єктів і таким чином контролюють цілі, по яких завдаються удари.

Міноборони Британії заперечило слова Шольца і заявило, що використання процеси наведення на ціль отриманих від союзників крилатих ракет є справою ЗСУ.

Велика Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, яка передбачає, що Лондон надасть Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії ракетами далекого радіусу дії на заміну.

Поки Шольц не йде на цю схему, але Британії вже багато разів вдавалося пробивати опір союзників.