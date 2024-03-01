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Лондон приватно закликав Берлін надати ракети великої дальності Taurus Україні
Лондон приватно закликав Берлін надати ракети Taurus Україніhttps://racurs.ua/ua/n192902-london-pryvatno-zaklykav-berlin-nadaty-rakety-taurus-ukrayini.htmlРакурс
Уряд Великої Британії приватно закликав Німеччину надати ракети великої дальності Taurus Україні.
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Про це повідомила 1 березня агенція Bloomberg із посиланням на слова анонімних британських чиновників.
Один із посадовців підкреслив, що «Німеччина повинна припинити шукати виправдання».
Британія традиційно наштовхує союзників на правильні рішення. У Лондоні висловили роздратування через заяви Шольца щодо далекобійних ракет. Він цього тижня виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною війни з росією.
Шольц також натякнув на те, що британські і французькі війська допомагають українцям в експлуатації далекобійних систем озброєнь проти російських об'єктів і таким чином контролюють цілі, по яких завдаються удари.
Міноборони Британії заперечило слова Шольца і заявило, що використання процеси наведення на ціль отриманих від союзників крилатих ракет є справою ЗСУ.
Велика Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, яка передбачає, що Лондон надасть Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії ракетами далекого радіусу дії на заміну.
Поки Шольц не йде на цю схему, але Британії вже багато разів вдавалося пробивати опір союзників.
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