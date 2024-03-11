Папа Франциск готовий приїхати до Києва, але є одна умова

https://racurs.ua/ua/n193225-papa-francysk-gotovyy-pryyihaty-do-kyieva-ale-ie-odna-umova.html

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Посол України у Ватикані повідомив, що Папа Римський Франциск готовий здійснити офіційний візит до Києва, однак за умови, що після цього він одразу поїде до Москви.

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Як розповів Андрій Юраш для «Радіо Свобода», Франциска неодноразово запрошували приїхати в Україну, зокрема це робив президент, прем'єр-міністр та інші офіційні особи.

Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації та співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення, — додав посол.

Слова Франциска про те, що «сильнішим є той, хто має мужність підняти білий прапор» слід трактувати як заклик до дипломатичного вирішення війни. Про це заявив 11 березня очільник пресслужби Ватикану.

Папа приймає образ білого прапора, запропонований інтерв’юером, щоб позначити припинення воєнних дій, перемир’я, досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного рішення для досягнення справедливого і міцного миру, — сказав голова пресслужби.

Він додав, що в одному з інтерв’ю Папа Римський уже підкреслював, що «переговори — це ніколи не капітуляція».

Запитання журналіста до Франциска звучало так: