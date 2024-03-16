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Ракурс
росія має бути зруйнована, заявив президент Латвії

росія має бути зруйнована, заявив президент Латвії

16 бер 2024, 11:24
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Президент Латвії Едгардс Рінкевичс порівняв росію з Карфагеном, «який має бути зруйновано», і підтримав ініціативу Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну.


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Я повністю підтримую Емманюеля Макрона: нам не потрібно проводити червоні лінії для себе. Ми повинні провести червоні лінії для росії і повинні не боятися робити це. Україна має перемогти, росія має бути переможена. russia delenda est! — написав Ринкевичс у соцмережі X.

Фраза є відсиланням на гасло Carthago delenda est, Карфаген має бути зруйнований, яким римський сенатор Катон Старший завершував всі свої промови в Сенаті.

Джерело: Ракурс


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