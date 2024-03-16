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росія має бути зруйнована, заявив президент Латвії
росія має бути зруйнована, заявив президент Латвіїhttps://racurs.ua/ua/n193384-rosiya-maie-buty-zruynovana-zayavyv-prezydent-latviyi.htmlРакурс
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс порівняв росію з Карфагеном, «який має бути зруйновано», і підтримав ініціативу Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну.
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Я повністю підтримую Емманюеля Макрона: нам не потрібно проводити червоні лінії для себе. Ми повинні провести червоні лінії для росії і повинні не боятися робити це. Україна має перемогти, росія має бути переможена. russia delenda est! — написав Ринкевичс у соцмережі X.
Фраза є відсиланням на гасло Carthago delenda est, Карфаген має бути зруйнований, яким римський сенатор Катон Старший завершував всі свої промови в Сенаті.
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