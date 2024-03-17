Геннадій Москаль помер після важкої хвороби

Геннадій Москаль, фото: Микола Княжицький

https://racurs.ua/ua/n193414-gennadiy-moskal-pomer-pislya-vajkoyi-hvoroby.html

Ракурс

Український політик Геннадій Москаль, екс-нардеп та колишній очільник Закарпатської ОДА, сьогодні, 17 березня, вранці, помер після важкої хвороби.

.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Микола Княжицький.

Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо, 5 каналу та інших патріотичних медіа… — зазначив Княжицький.

Москаль народився у 1950 році в селі Задубрівка Чернівецької області. Навчався у Львівській спеціальній середній школі міліції МВС СРСР, а з 1975 почав працювати в органах внутрішніх справ, де зробив кар'єру від інспектора до заступника міністра внутрішніх справ України та генерала-лейтенанта міліції.

У 2001−2002 роках очолював Закарпатську ОДА.

Був народним депутатом України шостого та сьомого скликань (2007−2014 роки).

У 2014 році очолив Луганську обласну державну адміністрацію. З липня 2015 року по червень 2019 року був головою Закарпатської ОДА.