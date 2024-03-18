5 млрд євро на військову підтримку України схвалила Рада міністрів закордонних справ ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, фото: МЗС

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Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС сьогодні, 18 березня, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

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У засіданні Ради брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який висловив вдячність колегам за рішення посилення підтримки України. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення, — додав він.

Міністр наголосив, що Україна довела свою спроможність нищити ворога та перемагати на полі бою, коли має необхідні для цього засоби та ресурси.

Також Кулеба зазначив, що погрози росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать — російський диктатор прагне розширювати агресію і підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.