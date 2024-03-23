У «Дії» тепер можна зареєструватися на національний мультипредметний тест

У сервісі «Дія» розширили перелік доступних послуг, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n193621-u-diyi-teper-mojna-zareiestruvatysya-na-nacionalnyy-multypredmetnyy-test.html

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Вступники тепер можуть зареєструватися на національний мультипредметний тест через застосунок «Дія».

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Про це сьогодні, 23 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб вступники змогли зареєструватись на НМТ швидше і зручніше. Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у Дії, а також активувати Дія. Підпис, — зазначив міністр.

Зазначається, що під час реєстрації на сайті потрібно пошерити паспорт через «Дію», і дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації — абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків.