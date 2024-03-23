Оператори БПЛА знищили 10 одиниць російської техніки. Фото: ОП

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Українські військові за одну ніч спалили в районі Бахмута 10 одиниць бронетехніки ворога.

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Оператори дронів підрозділу Code 9.2 92-ї штурмової бригади за допомогою ударних коптерів відбили нову штурмову механізовану атаку окупантів на одній з ділянок фронту. Росіяни намагалися наступати на Бахмутського напрямку. Про це 23 березня народний депутат Юрій Мисягін та журналіст Андрій Цаплієнко повідомили у Telegram.

Зазначається, що українські БПЛА рознесли на друзки ворожі бронетранспортери, БМП, МТ-ЛБ та танки. Серед знищеного — БТР-82А та найновітніший танк окупантів Т-90М «Прорив», вартістю в 4,5 млн дол.

За інформацією Цаплієнка, один з операторів заступив на службу лише два місяці тому, а вже зараз вважається одним з найкращих фахівців безпілотних операцій.

Нагадаємо, бійці бригади Гвардії наступу «Помста» спільно з Силами оборони знищили 12 одиниць техніки під час російського наступу в районі Бахмута. Ворог застосував танки, БМП та БТР, але не зміг прорвати позиції українських прикордонників.