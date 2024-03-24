Командувач Сухопутних військ заступився за ТЦК - Неправомірною є відмова захищати Україну

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що критика дій працівників ТЦК не допомагає Україні перемогти у війні проти росії. Він написав, що суспільство дійшло до «цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України».

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У різних соцмережах безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: «Ви самі винні, ви не змінюєтеся!» Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки й щодня працюємо, щоб ставати кращими, — наголосив Павлюк

Павлюк каже, що від черг до ТЦК і мемів «як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові», в Україні дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України.

Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни, — пише Павлюк.

Генерал дорікнув ЗМІ та блогерам «відсутністю інтересу» до тем роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов’язку, і фактично звинуватив у негативному впливі на суспільну думку.

Окрема тема — ставлення до військовослужбовців ТЦК. Як дійшло до того, що до людей, які пройшли пекло, втратили здоров’я, а війні, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати «людоловами»?Чому в усіх матеріалах про «неправомірні дії ТЦК» упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України? Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт «пакування в бус» не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. В різних соцмережах: YouTube, Facebook або Tik-Tok безліч відео з вирваним з контексту змістом, — обурюється Павлюк.

Генерал закликав блогерів і медіа підтримати армію у впроваджуваних змінах.

Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими. попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче. Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги. Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки — вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним — один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись «кричущим сюжетом про порушення прав», варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні?, — підсумовує Павлюк.

Українці отримали 1 257 вироків у судових справах про ухилення від військової служби за 2023 рік. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п’яти років, повідомляє Опендатабот.

Перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році. Тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік великої війни таких справ побільшало у 20 разів — до 249 вироків. Кількість справ торік зросла у п’ять разів — до 1 257.

60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

120 вироків ухилянтам вже було винесено у січні 2024 року. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік.