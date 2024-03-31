рф офіційно звинуватила Україну в теракті в «Крокус-Cіті». Фото:

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Теракт у підмосковному центрі «Крокус Сіті Хол» російська диктатура не припиняє «повісити» на українську вдалу.

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Міністерство закордонних справ країни-агресора заявило, що «сліди всіх злочинів ведуть до України» у контексті «розслідування» теракту. Путінський режим заявив про якісь «варварські теракти», за якими, як вважають у Москві, стоїть Україна. Відповідне повідомлення МЗС росії опублікувало 31 березня.

Україну окупанти також звинуватили у ліквідації доньки пропагандиста Олександра Дугіна, вбивстві пропагандистів Владлена Татарського та Захара Прилєпіна. Також до «терактів» приплели й рейди російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей.

Кремль наполягає на «негайному арешті та видачі всіх причетних до цих терактів осіб». У дипломатичному відомстві заявили, що нібито передали Києву ці вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Зокрема, ворог вимагає від української влади арештували голову Служби безпеки України Василя Малюка буцімто за підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року.

СБУ різко відповіла на такі закиди російських окупантів.

Будь-які слова російського МЗС є нікчемними. рф насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги — на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі, — цитує «РБК-Україна» прес-службу СБ України.

Нагадаємо, після теракту в Підмосков’ї російська диктатура намагається звинуватити Україну в цьому інциденті. Москва не зважає на те, що терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що терористичний акт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, мета якої — звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в росії.

Джерело: «РБК-Україна»