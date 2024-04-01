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До Києва йде пилова буря із Сахари - якість повітря може погіршитися
До Києва йде пилова буря із Сахари — якість повітря може погіршитисяhttps://racurs.ua/ua/n193919-do-kyieva-yde-pylova-burya-iz-sahary-yakist-povitrya-moje-pogirshytysya.htmlРакурс
В Україну прийшов пил із Сахари. Його принесла хвиля тепла із західного Середземноморʼя, через яку в Україні кілька днів тримаються аномально високі температури.
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Небо над Україною буде тьмяним. 31 березня такий ефект могли спостерігати мешканці західних областей.
У понеділок, 1 квітня, він пошириться на більшість областей країни. Укргідрометцентр опублікував супутниковий знімок з платформи EUMETSAT, на якому можна побачити пил. Він шкідливий для людей з респіраторними захворюваннями, літніх людей та дітей, тому рекомендовано зачинити вікна.
Укргідрометцентр повідомив, що таке метеорологічне явище шкідливе для людей із респіраторними захворюваннями, осіб літнього віку та дітей.
У разі погіршення ситуації зі станом повітря Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА рекомендує:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.