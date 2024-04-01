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Чотири танки окупантів та дві БМП перетворили на брухт січеславські десантники

Чотири танки окупантів та дві БМП перетворили на брухт січеславські десантники (ВІДЕО)

1 кві 2024, 15:14
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Січеславські десантники знищили колону ворожої техніки. Відповідне відео бою опублікували у Фейсбук 25 бригади десантників.


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Чотири танки окупантів та дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників.

Крім того, українські військові у селі Іванівське Донецької області знищили російську бронегрупу, яка намагалася просунутися. Про бій розповіли українські військові в телеграм-групі «Гострі Картузи».

Зараз на бахмутському напрямку тривають запеклі бої за контроль над населеним пунктом Іванівське, частини якого контролюють українські та російські сили. Нещодавно для просування російське командування на одній з вулиць відправило у бій шість бронемашин із піхотою.

Бронегрупа складалася з бойових машин БМД-2 та БМП-2, які мали пригнічувати українську піхоту за допомогою своїх 30-міліметрових гармат. Під час бою українські Сили оборони знищили чотири бронемашини окупантів, двом машинам удалося відступити.

Іванівське — околиці Бахмута, які просто в пеклі утримують українські захисники. На відео — спроба ворожого штурму, заїхали шість коробочок, виїхали дві, — розповіли військові про бій.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади розповів, що росіяни весь час штурмують у напрямку Іванівського.

Що стосується Іванівського, то тут супротивник намагається вирівнювати лінію фронту у напрямку Часового Яру. Справді, місяць тому ворог мав тактичний успіх і зайняв передні вулиці Іванівського. Втім, сьогодні говорити про цілковитий контроль Іванівського супротивником говорити зарано, — розповів військовий.

На поточний момент, згідно з мапою deepstatemap, близько 40% Іванівського окуповано супротивником, решта залишається за українськими військовими.

У напрямку Іванівського тривають тяжкі й виснажливі бої. Половина Іванівського зараз перебуває під контролем Сил оборони, інша частина населеного пункту захоплена окупантами. У напрямку Кліщіївки та Андріївки окупанти теж здійснюють ударні штурмові дії. Втім, теж критичного успіху не мають, — розповів командир Юрій Федоренко.

Джерело: Ракурс


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