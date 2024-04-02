Мобільні групи уночі знищили майже всі запущені росією «Шахеди»

Сили оборони уночі знищили майже всі запущені «Шахеди». Фото: ОП

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Атаку дронів відбивали українські військові вночі 2 квітня.

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Із мису Чауда в окупованому Криму ворог запустив десяток ударних безпілотників Shahed-136/131. Також з тимчасово окупованих територій Запорізької області противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До знищення ударних БПЛА залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони. Українські захисники знищили дев’ять «Шахедів». Всі вони були збиті у межах Дніпропетровщини.

Сили оборони Півдня у Telegram поінформували, що під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Під час атаки російський «Шахед» на Кіровоградщині пошкодив об'єкт енергетичної інфраструктури. Пожежу, яка спалахнула, вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки пошкодження ще уточнюються.

Нагадаємо, ППО Сухопутних військ ЗСУ упродовж березня 2024 року знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника. Зокрема, було збито 151 ударний безпілотник Shahed-131/136.