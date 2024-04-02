Третина українців вірить в астрологію, а чверть – в екстрасенсорні здібності

https://racurs.ua/ua/n193965-tretyna-ukrayinciv-viryt-v-astrologiu-a-chvert-v-ekstrasensorni-zdibnosti.html

Ракурс

35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності, 15% - у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.

.

Такими є результати всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 17 лютого — 5 березня 2024 року.

Вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності й тарологію як чоловіки, так і жінки. Водночас вищий показник серед жінок (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків).

Показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів 60+ років. Якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед осіб з дуже низьким достатком — 65%.

Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є «сприятливим» середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. […] Крім цього, вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно «спрощує" дотик мешканців до астрологів, віщунок тощо, — йдеться в дослідженні.

Соціологи вважають недоцільним таврувати людей, які вірять в астрологію тощо, зважаючи на масштаб ситуації.

Основа віри є досить складною, і її швидко не розвіяти простими аргументами (чи тим більше глузуваннями). Разом з цим питання також потребує уваги, оскільки багато людей у складних обставинах можуть під впливом недобросовісних людей зазнати значних втрат або вдатися до деструктивних дій, — йдеться в повідомленні.

Формулювали запитання для респондентів так:

Деякі люди вірять в астрологію, тарологію, екстрасенсорні здібності. Інші люди не вірять у це. А як щодо Вас? Ви особисто скоріше вірите чи ні у … Астрологію — вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю) (ІНТЕРВ'ЮЄРЕ, МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩОБ НЕ СПЛУТАЛИ З НАУКОЮ АСТРОНОМІЄЮ)

Тарологію — читання життя / майбутнє по картах

Екстрасенсорні здібності — ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю. Опитано 2008 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитували тих громадян України, які на той момент проживали на території України, що контролювалась урядом України. До вибірки не вносилися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% для показників, близьких до 10%; 1,1% для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Інститут масової інформації, українські медіа за період 24 лютого 2022 — 16 січня 2023 року опублікували понад 21,8 тис. матеріалів з передбаченнями екстрасенсів, астрологів, тарологів, мольфарів, нумерологів та медіумів. Загалом вони набрали понад 150 млн переглядів.

Серед топмедіа з таким контентом — Obozrevatel, Zaxid. Media, Телеграф.com.ua, УНІАН та Znaj.ua. Найбільш згадувані «експерти» — астролог Влад Росс, екстрасенс Макс Гордєєв, екстрасенсиня й тарологогиня Людмила Хомутовська.