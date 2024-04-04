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Ракурс
Німецький чиновник домагався дітей українських біженців, погрожуючи депортацією

Німецький чиновник домагався дітей українських біженців, погрожуючи депортацією

4 кві 2024, 11:52
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Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника Денніса В. до восьми років ув’язнення за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 та 11 років та виробництво дитячої порнографії.


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Після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім «захисником», пише Bild. Однак потім він став шантажувати родину, погрожуючи депортацією. Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми.

З березня 2022 по квітень 2023 року він кілька разів приставав до дітей у своєму автомобілі та знімав це на фото.

Наприклад, він просив їх зробити йому масаж. Хлопчики відмовилися, після чого він почав писати 11-річному українцю електронні листи із погрозами.

Вам тут більше не раді. Я маю владу депортувати тебе і твою сім’ю, — йшлося в одному з послань. На процесі чиновник визнав велику частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося свідчити в суді.

Джерело: Ракурс


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