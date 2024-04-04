Німецький чиновник домагався дітей українських біженців, погрожуючи депортацією

https://racurs.ua/ua/n194021-nimeckyy-chynovnyk-domagavsya-ditey-ukrayinskyh-bijenciv-pogrojuuchy-deportaciieu.html

Ракурс

Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника Денніса В. до восьми років ув’язнення за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 та 11 років та виробництво дитячої порнографії.

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Після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім «захисником», пише Bild. Однак потім він став шантажувати родину, погрожуючи депортацією. Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми.

З березня 2022 по квітень 2023 року він кілька разів приставав до дітей у своєму автомобілі та знімав це на фото.

Наприклад, він просив їх зробити йому масаж. Хлопчики відмовилися, після чого він почав писати 11-річному українцю електронні листи із погрозами.