Львівські ТЦК знайшли у 2024 році кожного другого ухилянта

https://racurs.ua/ua/n194025-lvivski-tck-znayshly-u-2024-roci-kojnogo-drugogo-uhylyanta.html

Ракурс

З 1 січня по 31 березня районні ТЦК Львівської області передали поліції інформацію про понад 2 тис. військовозобов’язаних, які ухиляються від служби.

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За цей час вдалося розшукати більш ніж половину, повідомили Суспільному у Львівському обласному ТЦК.

Раніше у Нацполіція розповіли, що її співробітники доставляють у ТЦК розшукуваних осіб для складання адмінпротоколу. Підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи

Такий механізм врегульовано постановою Кабінету Міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо — виключно доставляємо — до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", — сказав керівник департаменту Нацполіції.

За словами Ахрамєєва, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

Думка омбудсмена

Співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не можуть затримувати громадян України на вулицях. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Суспільному».