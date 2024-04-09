Росіяни захопили західні околиці Первомайського на Донеччині.

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Про це 9 квітня повідомив паблік Deep State. Це Авдіївський напрямок.

Раніше про захоплення села на трасі між Донецьком та Покровськом писали роспропагандисти.

Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59 бригади та повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022 року. Село стало однією з найгарячіших точок у війні та коштувало ворогу великої ціни.

На жаль, не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені. Хоч термінологія «село» і малює в уяві кілька хат, але це точно не про Первомайське. До війни тут жило більш як 2 тис. мешканців, Для бійців і тих, стежив за подіями з дронів, населений пункт асоціюватиметься з півторарічними боями та втраченими побратимами. Важко це все описати в кількох реченнях, — написали у Deep State.