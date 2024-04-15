Закордонні підрозділи ДП Документ скасували живу чергу через ажіотаж серед чоловіків

https://racurs.ua/ua/n194383-zakordonni-pidrozdily-dp-dokument-skasuvaly-jyvu-chergu-chereh-ajiotaj-sered-cholovikiv.html

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Закордонні підрозділи ДП «Документ» скасували живу чергу.

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У закордонних підрозділах цього держпідприємства був наплив українців, які хотіли оновити документи. Це сталося через вимогу закону про мобілізацію, адже чоловіки зможуть отримати документи лише за наявності військового квитка

Найбільші черги виникли у Німеччині, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччині, Італії та Туреччині фіксувався наплив українців, які хотіли оновити документи (ажіотаж пов’язаний з новим законом про мобілізацію згідно з яким чоловіки зможуть отримати документи лише за наявності військового квитка).

У довжелезних чергах почалися випадки шахрайства та маніпуляцій — деякі «підприємці» продавали місце в черзі, час, талони.

З 15 квітня прийом громадян за кордоном вестимуть тільки за попереднім записом до електронної черги. Запис є безплатним та здійснюється на офіційному веб-сайті ДП Документ. Збільшено кількість талонів попереднього запису та посилено засоби верифікації користувачів.

Записатися можна за цим покликанням — https://pasport.org.ua/solutions/e-queue