Пін-ап ілюстрація у газеті Сил тероборони здійняла скандал

https://racurs.ua/ua/n194430-pin-ap-ilustraciya-u-gazeti-syl-teroborony-zdiynyala-skandal-foto.html

Ракурс

Військовослужбовиця Аліна Сарнацька поширила сторінку з газети «Спротив» з роботою художника Бондаренка.

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Номер цього видання вийшов 5 квітня.

Малюнок викликав обурення серед військових, які служать у ТрО, написала Сарнацька.

Сама Аліна коментує:

Дивно, що Командування не підтримує гендерну політику Збройних Сил України. Ця картинка напряму порушує як відомчий План дій з гендерних питань в оборонній сфері, так і Національний план з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325.

Сили ТрО ЗСУ відреагували: пояснили, що пін-ап ілюстрація не мала на меті образити жінок у ЗСУ, планувався «цикл схожих пін-ап публікацій за участю і чоловіків у лавах ЗСУ та навіть пар військовослужбовців».

Головна мета цих ілюстрацій — ментальна підтримка військових на «нулі», про що свідчать розміщені на постері QR-коди, один з яких — про протокол психологічної підтримки «Я поруч!», — наголосили у Силах ТрО.

У структурі також повідомили, що невдовзі буде створений освітній матеріал про гендерну рівність у Збройних силах України.

Пін-ап, пінап (англ. to pin up — приколювати (йдеться про плакат, який приколюють на стіну)) — особливий стиль американської графіки, поширений в середині XX століття. У широкому сенсі пінап — означає тиражований образ секс-символу. Як правило, це зображення вродливої, найчастіше напівоголеної дівчини. Пін-ап стилем є переважно кокетливі сукні з оборками, спідниці із завищеною талією, спокусливі маленькі шорти, жіночні блузи, неодмінні пояски, підбори-шпильки.

Pin-up girl (пін-ап ґерл, пін-ап-дівчинка) — модель, розтиражована у фривольному стилі, зображення якої стають знаковим явищем поп-культури. Пін-ап дівчинкою можуть бути актриси, співачки, фото-моделі, манекенниці.