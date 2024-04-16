Росіяни почали штурм північніше Часового Яру

https://racurs.ua/ua/n194433-rosiyany-pochaly-shturm-pivnichnishe-chasovogo-yaru-karta.html

Ракурс

На східному фронті триває битва за місто Часів Яр, що західніше Бахмута.

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Про початок штурму села Калинівка на північ від міста повідомила 16 квітня у телеграм 46 бригада.

Калинівка — ключ до північної ділянки оборони міста і дає змогу приступити до флангового охоплення міста. Крім того, захоплення Калинівки дозволить здійснити прорив у північну частину міста через наземну частину каналу Сіверський Донець.

Південніше міста окупанти розпочали спроби прориву через ботанічний заказник «Ступки Голубовські 2». У цьому місці канал Сіверський Донець знаходиться під землею близько 1 км і в росіян не має необхідності подолання водної перешкоди.

Окупанти продовжують реалізацію свого задуму щодо флангових охоплень Часів Яру, про який ми писали раніше.

Про те, що противник максимально тисне у напрямку Часового Яру: не тільки б'є в лоб, а й намагається заходити по флангах, розповів 16 квітня також командир батальйону ударних БпЛА «АХІЛЛЕС» Юрій Федоренко.

За останню добу противник тактичних успіхів не мав. Вся інформаційна кампанія про те, що буцімто росіяни зайшли в Часів Яр не відповідає дійсності. Місто повністю перебуває під контролем Сил оборони. Частково під контролем ЗСУ залишається і Богданівка. Ідуть активні жваві бої, — заявив Федоренко.

Як зараз виглядає Часів Яр, який рф намагається захопити, сьогодні показали Сили оборони України.

Відео опублікували бійці ударної групи «Чорний лебідь» 255 штурмового батальйону ЗСУ.

Ми там, ми стоїмо, важко, б'ємось. Вірте, підтримуйте, — написали бійці.

Нині ситуація в місті найскладніша за весь час повномасштабного вторгнення — окупанти намагаються захопити його. Згідно зі словами головкома Олександра Сирського, окупанти мають намір захопити місто до 9 травня.

Станом на початок квітня там залишалися 875 мешканців, здебільшого старші люди, які не наважуються на евакуацію. До вторгнення там мешкало майже 13 тис. людей.

Військам рф буде важко використати оперативне значення Часового Яру, зазначили аналітики ISW. На їхню думку, російські тактичні успіхи на схід від Часового Яру не створили умов оточення населеного пункту.