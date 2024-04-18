Діана Панченко, Остап Стахів, Шарій та Дубінський більше не будуть брехати в TikTok

https://racurs.ua/ua/n194491-diana-panchenko-ostap-stahiv-shariy-ta-dubinskyy-bilshe-ne-budut-brehaty-v-tiktok.html

Ракурс

Центр протидії дезінформації повідомив про блокування 24-х акаунтів у TikTok, що поширювали російські ворожі наративи та відверту брехню. Серед них — дійсно великі сторінки з сотнями тисяч підписників.

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Під блокування потрапили Діана Панченко, Остап Стахів, Олександр Дубінський, Анатолій Шарій, Мирослав Олешко, zuben.co та інші.

Про це повідомив 18 квітня голова парламентського комітету Ради Ярослав Юрчишин.