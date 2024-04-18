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Діана Панченко, Остап Стахів, Шарій та Дубінський більше не будуть брехати в TikTok
Діана Панченко, Остап Стахів, Шарій та Дубінський більше не будуть брехати в TikTokhttps://racurs.ua/ua/n194491-diana-panchenko-ostap-stahiv-shariy-ta-dubinskyy-bilshe-ne-budut-brehaty-v-tiktok.htmlРакурс
Центр протидії дезінформації повідомив про блокування 24-х акаунтів у TikTok, що поширювали російські ворожі наративи та відверту брехню. Серед них — дійсно великі сторінки з сотнями тисяч підписників.
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Під блокування потрапили Діана Панченко, Остап Стахів, Олександр Дубінський, Анатолій Шарій, Мирослав Олешко, zuben.co та інші.
Про це повідомив 18 квітня голова парламентського комітету Ради Ярослав Юрчишин.
При нагоді дякую керівництву TikTok за готовність разом працювати проти російської пропаганди. Тиждень тому мав зустріч із Якубом Олеком, відповідальним за урядові відносини та державну політику ТікТок у Центральній та Східній Європі. Блокування цих акаунтів — це результат спільної роботи української сторони та самого сервісу, — написав Юрчишин у своїх соцмережах.