Фермери у Польщі готують новий масштабний протест у Варшаві, до нього може приєднатися опозиція з PiS

https://racurs.ua/ua/n194493-fermery-u-polschi-gotuut-novyy-masshtabnyy-protest-u-varshavi-do-nogo-moje-pryiednatysya.html

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Спілка фермерів «Солідарність» оголосила, що 10 травня у Варшаві відбудеться протест проти Європейського зеленого курсу.

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Найімовірніше, до демонстрації приєднається опозиційна партія «Право і справедливість». Точний маршрут маршу та протестів поки що залишається таємницею організаторів. Попередні демонстрації завершилися біля канцелярії прем'єр-міністра та перед будівлею Сейму.

Раніше масштабні протести у Польщі відбулися 6 та 20 березня.

Тоді більше ніж у 500 місцях Польщі розпочалися акції протесту фермерів, в яких, за повідомленням організаторів, мало взяти участь 70 тис. аграріїв. Вони блокували автостради, міські дороги та прикордонні переходи з Україною та Німеччиною.

Фермери вимагають обмеження імпорту українських сільськогосподарських товарів і щоб польський уряд оголосив про вихід Польщі із Європейського зеленого курсу.

18 квітня українські прикордонники повідомили, що польські фермери поновили блокування вантажівок на пунктах пропуску «Шегині — Медика» та «Корчова — Краківець».