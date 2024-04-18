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Фермери у Польщі готують новий масштабний протест у Варшаві, до нього може приєднатися опозиція з PiS
Фермери у Польщі готують новий масштабний протест у Варшаві, до нього може приєднатися опозиція з PiShttps://racurs.ua/ua/n194493-fermery-u-polschi-gotuut-novyy-masshtabnyy-protest-u-varshavi-do-nogo-moje-pryiednatysya.htmlРакурс
Спілка фермерів «Солідарність» оголосила, що 10 травня у Варшаві відбудеться протест проти Європейського зеленого курсу.
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Найімовірніше, до демонстрації приєднається опозиційна партія «Право і справедливість». Точний маршрут маршу та протестів поки що залишається таємницею організаторів. Попередні демонстрації завершилися біля канцелярії прем'єр-міністра та перед будівлею Сейму.
Раніше масштабні протести у Польщі відбулися 6 та 20 березня.
Тоді більше ніж у 500 місцях Польщі розпочалися акції протесту фермерів, в яких, за повідомленням організаторів, мало взяти участь 70 тис. аграріїв. Вони блокували автостради, міські дороги та прикордонні переходи з Україною та Німеччиною.
Фермери вимагають обмеження імпорту українських сільськогосподарських товарів і щоб польський уряд оголосив про вихід Польщі із Європейського зеленого курсу.
18 квітня українські прикордонники повідомили, що польські фермери поновили блокування вантажівок на пунктах пропуску «Шегині — Медика» та «Корчова — Краківець».
Прикордонна служба повідомляє, що на напрямку «Краківець» блокують рух вантажівок в бік України, а у напрямку «Шегині» — як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Попередньо, перший пункт планують блокувати до ранку (09:00) 20 квітня, а другий до ранку (09:00) 19 квітня.
Лідер польського осередку аграріїв «Підкарпатське обмануте село» Роман Кондрув заявив, що фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, інший транспорт їхатиме без перешкод.