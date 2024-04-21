Окупанти просунулися у Новомихайлівці. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n194572-okupanty-prosunulysya-u-novomyhaylivci-deepstate-karta.html

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Ситуація на фронті у Донецькій області залишається важкою — тривають кровопролитні бої в біля Часового Яру, Первомайського, Новомихайлівки, Красногорівки та Очеретиного.

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У селі Новомихайлівка зафіксоване просування росіян, а більша частина населеного пункту вже захоплена ворогом. Крім того, йдуть бої й південніше населеного пункту. А біля Урожайного загарбники періодично проводять атаки на південні околиці та стабільно обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії. Про це інформує DeepState.

Також зазначається, що російські окупанти зайшли в садки південніше Первомайського, що ставить під загрозу оточення перебування частин 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які знаходяться східніше.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 квітня повідомляється, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного Донецької області. За добу загарбники за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону армії України.

Нагадаємо, днями українські військові кореспонденти повідомляли, що на Мар’їнському напрямку окупантам, ймовірно, доведеться брати оперативну паузу. Зараз їхній темп просування там точно не такий, як вони розраховували.