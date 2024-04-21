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Ракурс
Окупанти просунулися у Новомихайлівці. Карта: DeepState

Окупанти просунулися у Новомихайлівці — DeepState (КАРТА)

21 кві 2024, 09:19
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Ситуація на фронті у Донецькій області залишається важкою — тривають кровопролитні бої в біля Часового Яру, Первомайського, Новомихайлівки, Красногорівки та Очеретиного.


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У селі Новомихайлівка зафіксоване просування росіян, а більша частина населеного пункту вже захоплена ворогом. Крім того, йдуть бої й південніше населеного пункту. А біля Урожайного загарбники періодично проводять атаки на південні околиці та стабільно обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії. Про це інформує DeepState.

Також зазначається, що російські окупанти зайшли в садки південніше Первомайського, що ставить під загрозу оточення перебування частин 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які знаходяться східніше.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 квітня повідомляється, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного Донецької області. За добу загарбники за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону армії України.

Окупанти просунулися у Новомихайлівці. Карта: DeepState

Окупанти просунулися у Новомихайлівці. Карта: DeepState

Нагадаємо, днями українські військові кореспонденти повідомляли, що на Мар’їнському напрямку окупантам, ймовірно, доведеться брати оперативну паузу. Зараз їхній темп просування там точно не такий, як вони розраховували.

Джерело: Ракурс


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