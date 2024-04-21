Чернігівщина та Сумщина періодично зазнають російських обстрілів, фото: «Слово і Діло»

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Російські загарбники минулої доби, 20 квітня, 68 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Оперативного командування «Північ» Вадим Мисник, повідомляє видання «Цензор.нет».

Ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння, що існує у нього — від мінометів і ствольної артилерії до РСЗВ, FPV-дронів, ударних БПЛА, — зазначив він. — Вчора ми не фіксували авіаударів, але у позаминулу добу вони були.

Крім того, зберігається активність російських ДРГ на прикордонних територіях, але тактично зменшується через відповідні сезонні зміни.

Тобто, пішла так звана «зельонка», почався і весняний розлив річок, зараз є весняні дощі тощо, — зазначив Мисник. — Тобто, відповідно до цих обставин ворог намагається застосувати свої диверсійні групи, але ми своєчасно виявляємо їх і даємо відсіч, відкриваємо вогонь, бо держкордон для нас це — лінія фронту, лінія зіткнення з усіма її ознаками. Ми його тримаємо і посилюємо оборону.

Джерело: «Цензор.нет»