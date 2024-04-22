Наслідки російського удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові

https://racurs.ua/ua/n194620-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-televeji-harkova-pokazaly-v-mereji-foto-video.html

Ракурс

Російські війська 22 квітня зруйнували Харківську телевежу.

.

Попередньо телевежу в Харкові росіяни атакували ракетою Х-59.

Відео і фото публікують численні канали й репортери. Вежа розламалась навпіл після прямого влучення. Ймовірно, в неї поцілили керованою ракетою.

Російська пропаганда вже заявляє, що на телевежі була антена звʼязку української ППО.

Мінцифри тим часом нагадує про «Дія.Радіо» та «Дія.ТV».

На відео від місцевих можна побачити, що під удар потрапила телевежа, від атаки верхня частина об'єкта впала. Керівник ОДА Олег Синєгубов повідомив про перебої із сигналом цифрового телебачення. Це ще один випадок, коли ворог терористичним шляхом перешкоджає роботі ЗМІ в Україні, — написав у своїх соцмережах голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Суспільне Харків» попередило: