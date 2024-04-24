Високоточні британські авіабомби Paveway IV отримають ЗСУ. Фото:

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Новий пакет військової допомоги від Великої Британії включає передачу Україні високоточної зброї.

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Сили оборони України отримають, зокрема, авіабомби Paveway IV. Цими авіабомбами британська армія атакувала в січні військові цілі в Ємені. Про це кореспондент BBC Джонатан Біль 24 квітня повідомив у соціальній мережі Х.

Остання партія військової допомоги Великобританії Україні включатиме бомби Paveway IV, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Paveway IV — це високоточна авіабомба з GPS або лазерним наведенням. Її дальність польоту становить понад 30 км, залежно від висоти скидання та траєкторії польоту. Маса бомби 230 кг.

Ця зброя є аналогом американських JDAM і французьких AASM. Американські союзники вже є на озброєнні ЗСУ, а бомби від Франції ще мають надійти.

Нагадаємо, 22 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракетних систем ATACMS для України.

Американський телеканал CNN повідомив, що Україна вперше отримає далекобійні ракети ATACMS з максимально можливим радіусом дії до 300 кілометрів в найближчому пакеті допомоги. Зараз Сполучені Штати готують для України пакет військової допомоги на 1 млрд дол.

Джерело: ВВС