Армія рф намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення. Фото:

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Місто Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області російська армія прагне взяти в оперативне оточення.

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Ворожі підрозділи для досягнення цієї цілі намагаються обійти місто по флангах через Богданівку та Іванівське. Однак за останні сім днів росіяни не досягли жодних успіхів, але штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин 26 квітня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, саме на Часовоярівському напрямку зараз фіксується найбільше штурмів окупантів. Біля Білогорівки росіяни перегруповуються та підвозять боєкомплекти, намагаються розміновувати територію.

Також противник хоче вирівняти лінію оборони й для цього штурмує Андріївку та Кліщіївку. А біля Кліщіївки фіксується збільшення кількості російських військ.

Волошин додав, що у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на східному фронті перебувають найгарячіші зараз напрямки — Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський. Однак ситуація на цих ділянках фронту контрольована.

Нагадаємо, днями в ОСУВ «Хортиця» заявили, що Часів Яр та околиці намагаються штурмувати приблизно 20−25 тис. російських десантників. Це бійці 217-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил рф.