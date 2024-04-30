Нову бойову бригаду з прикордонників створило МВС. Фото:

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Міністерство внутрішніх справ створило ще одну бригаду з прикордонників.

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У вівторок, 30 квітня, глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення бригади «Гарт». Це 11 бригада у складі «Гвардії наступу» та третя бойова бригада у складі Державної прикордонної служби. Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у Telegram.

Зазначається, що бійці «Гарту» уже підсилюють Сили оборони України на східному фронті.

У МВС нагадали, що до «Гвардії наступу» входять також бригади прикордонників «Сталевий кордон» та «Помста».

Нагадаємо, бійці бригади Гвардії наступу «Помста» спільно з Силами оборони знищили 12 одиниць техніки біля Бахмута в Донецькій області. Ворог відступив після того, як зазнав значних втрат під час спроби штурму.