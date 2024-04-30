Уряд Польщі змінив закон про допомогу українцям

https://racurs.ua/ua/n194877-u-polschi-gotovi-skasuvaty-kompensaciieu-vytrat-na-projyvannya-ta-harchuvannya-bijenciv-z-ukrayiny.html

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У Польщі ймовірно скасують грошові пільги пов’язані із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців.

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Польські ЗМІ, наприклад, money. pl, повідомляють, що українських біженців у Польщі чекають деякі зміни у фінансовій допомозі.

Зокрема виплати допомоги 800+ і допомогу «Добрий старт» повʼяжуть з обов’язковим навчанням у школі.

Закон набуде чинності 1 липня 2024 року. Тимчасовий захист українців продовжили до 30 вересня 2025 року.

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський під час засідання уряду представив зміни до чинного закону про допомогу українцям, особливо у сфері освіти. Зокрема, соціальна допомога у розмірі 800 злотих (близько 200 дол.) на дитину, а також інша допомога буде доступною для тих сімей, в яких діти ходять до польських шкіл і це буде офіційно підтверджено.

Ми ущільнюватимемо систему, робитимемо її більш прозорою. Ми підтримуватимемо громадян України, які мусили утікати від війни до Польщі, але очікуємо чітких і зрозумілих правил, які є в новому законі, який ми сьогодні ухвалили, — цитує віцепрем'єра РП «Укрінформ».

За пропозиціями польського уряду, соціальна допомога за програмами «800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і «добрий старт» (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім’ям у тому разі, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

В уряді пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчається у польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти). У Польщі віддавна нарікають, що вони не можуть перевірити, яким чином ці діти навчаються, а тому запровадження такої вимоги розглядається як вирівнювання шансів усіх дітей на отримання базової освіти.

В уряді РП вважають, що завдяки цьому положенню у польських школах з нового навчального року додасться 80 тис. українських дітей.

Іншим важливим нововведенням у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців в Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR — призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Законопроєкт передбачає також скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського воєнного біженця в розмірі 300 злотих (75 дол.), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.