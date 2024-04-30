Пентагон намагається переконати союзників передати Україні наявні ЗРК Patriot

https://racurs.ua/ua/n194881-pentagon-namagaietsya-perekonaty-souznykiv-peredaty-ukrayini-nayavni-zrk-patriot.html

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Голова Пентагону Ллойд Остін особисто просив лідерів кількох країн передати Україні системи Patriot.

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Про це Остін заявив під час слухань у Палаті представників щодо запиту на оборонний бюджет-2025, передає Укрінформ.

Він нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України минулого тижня, яка була зосереджена на питанні постачання засобів ППО.

Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо — то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів, — зазначив міністр.

В Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.

Крім того, 30 квітня Білий дім заперечив заяви рф про нібито збиття ATACMS російською ППО.

Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS) була збита, — сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви росіян з цього приводу.

Кірбі не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу США передали Україні, але зауважив, що «це була значна кількість».

Раніше клоуни з Міноборони рф заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також і дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.