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На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри
На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195055-na-zakarpatti-zatrymaly-cholovika-yakyy-namagavsya-vyyihaty-z-krayiny-za-pasportom-sestry-foto.htmlРакурс
На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри.
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44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. «Фешн-лук», макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття.
У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він — громадянка України.
Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.