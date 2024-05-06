На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри

https://racurs.ua/ua/n195055-na-zakarpatti-zatrymaly-cholovika-yakyy-namagavsya-vyyihaty-z-krayiny-za-pasportom-sestry-foto.html

Ракурс

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри.

.

44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. «Фешн-лук», макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття.

У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він — громадянка України.

Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.