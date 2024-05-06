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Ракурс
На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри (ФОТО)

6 тра 2024, 14:28
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На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати з країни за паспортом сестри.


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44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. «Фешн-лук», макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття.

У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він — громадянка України.

Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.

Джерело: Ракурс


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