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Ракурс
У Польщі виявили «прослушку» в залі засідання уряду

У Польщі виявили «прослушку» в залі засідання уряду

7 тра 2024, 22:37
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У Катовіце 7 травня знайшли «прослушку» у залі, де мало відбутися виїзне засідання Ради міністрів Польщі.


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Перевіряючи приміщення, співробітники Державної служби охорони виявили та демонтували пристрої, які могли бути використані для підслуховування. Про це вже проінформовано Агентство внутрішньої безпеки, пише видання Rzeczpospolita.

Речник командувача Служби захисту держави Пьорковський повідомив у коментарі, що пристрої виявили під час рутинної перевірки перед зустріччю, як того вимагають протоколи безпеки. Після того сповістили Агентство внутрішньої безпеки і їхні фахівці включилися у з’ясування обставин.

Джерело: Ракурс


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