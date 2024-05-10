Проукраїнська президентка Словаччини Чапутова приїхала до Києва з прощальним візитом

https://racurs.ua/ua/n195192-proukrayinska-prezydentka-slovachchyny-chaputova-pryyihala-do-kyieva-z-proschalnym-vizytom.html

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Проукраїнська президентка Словаччини Зузана Чапутова 10 травня прибула до Києва з прощальним візитом.

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Сьогодні я прибула до Києва з прощальним візитом. Це вже вчетверте за час мого перебування на посаді президента, втретє - під час війни. Я тут також тому, що привезла добрі новини про допомогу Словаччини Україні, — написала Чапутова.

Нагадаємо, що 6 квітня у Словаччині обрали нового президента — соратника антиукраїнського прем'єр-міністра Фіцо, Петера Пеллегріні.

Він обійме посаду у червні.

Я приїжджаю з почуттям прощання з посади президента, і водночас я рада, що можу привезти зі Словаччини хороші новини, які стосуються допомоги Україні, — сказала вона під час подорожі нічним потягом із польського Жешува.

На зібрані словаками понад 4 мільйони євро буде закуплено понад 2500 одиниць 122-міліметрових артилерійських снарядів, яких гостро не вистачає на українському фронті, що відображається на сильному тиску російської військової переваги.

Чапутова зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, іншими представниками держави та простими людьми з різних областей.

Її прощальна поїздка різко контрастує з позицією уряду, представники якого ще не вирішили відвідати Київ під час російського вторгнення та відмовитися від військової підтримки України. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо зневажливо обізвав словацьку збірку донатів. Його уряд припинив військову допомогу відразу після вступу на посаду минулої осені.

Тому одним із гасел збірки «Амуніція для України» є: «Як не влада, то ми посилаємо».