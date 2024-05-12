Військові і влада Харківщини відреагували на повідомлення про непідготовленість фортифікацій на першій лінії

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Вкраплення відвертої ІПСО, — так у 125-й бригаді ТрО відреагували на інформацію про те, що військовослужбовці бригади залишили позиції у Харківській області.

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Відповідально заявляю, що ситуація у смузі оборони бригади складна, але контрольована, — йдеться у заяві командира бригади генерал-лейтенанта Артура Горбенка, опублікованій на фейсбук-сторінці підрозділу.

Зазначається, що «населені пункти, до яких зайшов ворог, перебували у постійній „сірій зоні“, а тому успіх супротивника досить умовний».

Крім того, військові 92-ї штурмової бригади показали, як мають бути облаштовані оборонні рубежі по всьому фронту.

Найкраще, що в нас було! Залізобетон, зовні дерево, засипано, — діляться враженнями захисники.

Відео на офіційному каналі бригади, яка зараз тримає оборону на харківському напрямку, з’явилося після скарг військових 57-ї бригади на відсутність належних фортифікацій на першій ліній оборони.

З міркувань безпеки, місце розташування позицій і лінія оборони не повідомляються.

Військові і керівництво Харківської області відреагували на повідомлення про непідготовленість фортифікацій на першій лінії.

Керівництво Харківсько ОВА у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи задачі, поставлені політичним керівництвом країни та Генштабом ЗСУ. Побудовані силами ОВА фортифікації займають Сили оборони України.

Джерела, що свідомо чи несвідомо поширюють дезінформацію працюють на ворога. На третьому році війни — це злочин, — заявив заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

Командир 125 окремої бригади Сил тероборони ЗСУ генерал-лейтенант Артур Горбенко заперечив неготовність до російського наступу і відступ окремих підрозділів з рубежів.

Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній «сірій зоні», а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження, — написав він.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов також заявив, що розвідці було відомо про плани окупантів, й були вжиті відповідні заходи.

Раніше командир підрозділу розвідки 57 ОМБр ЗСУ Денис Ярославський розповів, що у прикордонному регіоні не були облаштовані фортифікації на першій лінії оборони), не заміновано територію. Що дозволило ворогу швидко просуватися «сірою зоною».

За його словами, командирів 125 бригади змушували підписати акти приймання-передачі неготових фортифікацій.

Хоча президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв про пріоритетність побудови фортифікацій на Харківщині та стверджував, що на гарячих напрямках виконано 92−98% робіт.