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путін позбавляється Шойгу - офіційно
путін позбавляється Шойгу — офіційноhttps://racurs.ua/ua/n195264-putin-pozbavlyaietsya-shoygu-oficiyno.htmlРакурс
Диктатор рф володимир путін запропонував призначити Андрія Білоусова на посаду міністра оборони рф.
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путін 12 травня представив Раді Федерації кандидатуру Білоусова для консультацій на посаду міністра оборони замість Сергія Шойгу.
До моменту відставки кабінету міністрів Білоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду рф, помічником путіна та міністром економрозвитку.
За фахом «економіст-кібернетик».
Після так званих виборів президент рф путін формально змінює свій уряд.