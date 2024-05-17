Політика АдН підозрюють у хабарництві та зв'язках з росією

https://racurs.ua/ua/n195417-kluchovogo-polityka-pravopopulistskoyi-adn-pidozruut-u-habarnyctvi-ta-zv-yazkah-z-rosiieu.html

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Прокуратура Мюнхена проводить обшуки в приміщеннях, пов’язаних із членом партії «Альтернатива для Німеччини» Петром Бистронем.

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Крім об'єктів у Баварії та Майорці правоохоронці обшукали також і його офіс у Бундестазі. До справи залучені 11 прокурорів та близько 70 поліцейських, повідомляє Spiegel.

Справа проти Бистроня пов’язана з діяльністю проросійського ЗМІ «Голос Європи». Розслідування щодо цього пропагандистського ресурсу проводили чеські спецслужби. Вони заявили, що сайт використовували не лише для поширення антиукраїнської пропаганди та дезинформації.

Медіакомпанія також таємно надавала фінансову підтримку «зручним» для росії кандидатам на виборах до Європарламенту. Серед них був і Бистронь. Вважається, що за «Голосом Європи» стоїть Віктор Медведчук, із яким Бистронь добре знайомий.

За даними Der Spiegel, чеські спецслужби мають відео- й аудіодокази того, що Бистронь брав такі кошти. Але сам політик усі звинувачення відкидає.

Раніше Бундестаг позбавив недоторканності депутата від «Альтернативи для Німеччини» (AfD) Бистроня, який має чеське походження. Згодом Баварська державна кримінальна служба (LKA) провела обшук у парламентському офісі Бистроня. За даними журналу Der Spiegel, обшук пов’язаний з розслідуванням, яке веде прокуратура Мюнхена.

Бистронь, який є другим номером у списку кандидатів від AfD на виборах до Європейського парламенту, підозрюється в тому, що він отримував хабарі від проросійської мережі. Депутат неодноразово заперечував це. AfD закликала до швидкого роз’яснення справи.

За даними ЗМІ, на обшук в офісі Бистроня погодилися всі парламентські фракції, за винятком AfD, яка утрималася від голосування, повідомляють німецькі ЗМІ.

Увечері 16 травня німецький Бундестаг також позбавив недоторканності однопартійця Бистроня та голову молодіжної організації AfD (Junge Alternative) Ханнеса Гнаука. За інформацією німецького громадського телебачення ARD, це через його дисциплінарне провадження в німецькій армії. Припускають, що причиною стали заяви, які він зробив під час служби в німецьких збройних силах.

32-річний політик у 2014−2021 роках служив професійним військовим. Управління захисту конституції Німеччини вважає молодіжну організацію AfD правоекстремістським рухом з 2023 року.

Прокуратура Мюнхена займається справою Бистроня з початку квітня, коли розпочала так звану процедуру попереднього розслідування. Агентство DPA написало в четвер, що прокуратура Мюнхена почала розслідування щодо депутата Бистроня за початковою підозрою у хабарництві та відмиванні грошей, і що наразі поліція обшукала кілька об'єктів.

За даними прокуратури, обшуки були призначені в кількох місцях у Баварії, а також на Майорці, Іспанія. Речник Генпрокуратури заявив, що йдеться також про обшуки осіб, які проходитимуть у справі як свідки, а не як обвинувачені. Основна мета — захист документів і носіїв інформації для доказів.

Бистронь заперечує отримання переказів від проросійського пропагандиста

Згідно з інформацією, наданою Deník N, тижневиком Die Zeit і громадським мовником ARD, є запис, на якому Бистронь приймає 20 тис. євро від пропагандиста Артьома Марчевського, якого разом з проросійським українським політиком Віктором Медведчуком Чехія в березні внесла в національний список санкцій.