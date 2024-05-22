Першим засудженим суд дозволив мобілізуватися

https://racurs.ua/ua/n195578-mobilizaciya-zasudjenyh-ie-pershi-rishennya-sudu.html

Ракурс

Хмельницький міськрайонний суд прийняв перші ухвали стосовно мобілізації засуджених. 21 травня суд розглянув подання щодо чоловіків 24 і 43 років, жителів Хмельниччини, засуджених за крадіжки.

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Кожен із них висловив бажання захищати Батьківщину, придатний до військової служби за станом здоров’я і пройшов професійно-психологічний відбір.

Чоловіки проходитимуть службу у лавах Нацгвардії. Упродовж року над ними буде встановлено адміністративний нагляд, який здійснюватимуть командири військової частини.

Серед обмежень — заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира. До місця служби чоловіки відправляться за тиждень.

Суд розглядає вже 50 відповідних подань.

Раніше стало відомо, що на фронт попросилися вже понад три тисячі засуджених. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в етері телемарафону.

Висоцька зауважила, що потенціал у 20 тис. ув’язнених, які можуть бути мобілізовані, є «дуже теоретичним»: хто не захоче, хтось засуджений за статтями, які унеможливлюють мобілізацію, хтось не пройде ВЛК. Тож реально можна говорити про чотири-п'ять тисяч.

Ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду, — додала заступниця міністра.

Історія питання

Звільнитись із тюрми зможуть лише ув’язнені за нетяжкі злочини.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовуватиметься до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також засуджені за статтями про зґвалтування та сексуальне насильство.

На командирів військових частин будуть покладені обов’язки із адміністративного нагляду за особами, які були достроково звільнені від покарання, а також такі особи будуть взяті на окремий облік у військовій частині.

Строк військової служби таких осіб становить до закінчення особливого періоду.

Звільнитись із війська такі військові зможуть лише:

за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Звільнені достроково не матимуть права на щорічну основну відпустку, в тому числі на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. В разі поранення відпустка для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надаватиметься виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я.

Також передбачено, що вони проходитимуть військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Якщо ж такі умовно звільнені будуть ухилятись від проходження військової служби, то їх може чекати покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.