Усі бої на Харківському напрямку точаться у районі села Липці

https://racurs.ua/ua/n195582-usi-boyi-na-harkivskomu-napryamku-tochatsya-u-rayoni-sela-lypci.html

Ракурс

Всі 10 боєзіткнень на Харківському напрямку відбулися у районі села Липці. Одне з них ще триває станом на вечір 22 травня.

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Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти весь день скидали КАБи у районах Вовчанська та села Вільча.

Тим часом на Куп’янському напрямку йдуть бої в районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту — загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105.

Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

На Придніпровському напрямку ворог сім разів марно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.