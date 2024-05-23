Додаток "Резерв+" на кордоні не спрацює

https://racurs.ua/ua/n195597-dodatok-rezerv-na-kordoni-ne-spracuie-dpsu.html

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Прикордонники не враховують додаток «Резерв+" при перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

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Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 23 травня.

Речник Державної прикордонної служби додав, що зараз між ДПСУ та Міноборони налагоджена взаємодія щодо системи «Оберіг», де прикордонники можуть перевірити, чи не використовує людина підроблені документи.

Станом на 22 травня 805 тис. громадян успішно оновили військово-облікові дані у застосунку «Резерв+".