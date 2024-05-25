В G7 погодили використання активів рф для фінансування України. Фото:

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Використати заморожені російські активи для фінансування України підтримали в G7.

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Міністри фінансів «Групи семи» підтримали ідею надання кредиту Україні під гарантії прибутків від заморожених активів рф. Це допоможе забезпечити фінансування Києва після 2024 року. Про це повідомило видання Financial Times, журналісти якого ознайомилися з проектом комюніке зустрічі міністрів.

Зазначається, що дипломати обговорювали пропозицію США щодо надання Україні кредиту в розмірі близько 50 млрд дол., який буде погашено за рахунок прибутків від активів Центрального банку росії на суму близько 190 млрд євро. Зараз ці гроші заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

За інформацією FT, міністри «досягли прогресу» щодо варіантів із формування цього кредиту. Ці рішення представлять лідерам «сімки» перед самітом у червні.

У статті йдеться й про те, що європейці особливо стурбовані «справедливим розподілом ризиків», побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і правових ризиків. Також вони хвилюються через можливі дзеркальні дії з боку росії.

Нагадаємо, 21 травня Рада ЄС дала згоду на використання надходжень від заморожених активів Центрального банку рф на користь України. Щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5−3 млрд євро. А 90% надходження піде на військову підтримку Сил оборони. На реконструкцію та відновлення України передбачено 10%.

Джерело: Financial Times