ISW пояснив провал російського наступу на Харківщині. Фото:

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Російська армія не досягла помітних територіальних результатів після нового наступу на Харківщину.

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Окупанти не змогли досягти успіху через передчасний початок наступальних операцій та відмову російського командування задіяти максимальні резерви. Хоча 10 травня Збройні сили рф зуміли застати ЗСУ зненацька і досягти тактично значних успіхів у менш захищених районах Харківської області. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що вчора ДБР почало розслідувати, чому окремі підрозділи ЗСУ залишили позиції у районі селища Липки та міста Вовчанськ. Слідчі вважають, що завдяки цьому росіяни змогли просунутися до другої лінії української оборони. Однак недостатня кількість підрозділів не дозволила росіянам просунутися вглиб Харківщини.

В ISW вважають, що рішення російського командування не залучати негайно суттєві резерви не дозволило окупантам досягти швидких успіхів та глибшого проникнення.

Також воєнні фахівці зазначили, що українські Сили оборони зуміли закріпитися на оборонних позиціях у цьому районі. А росіяни вже використали свою тактичну можливість досягти відносно швидких успіхів проти позицій, які укріпили та контролюють ЗСУ.

Нагадаємо, 24 травня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони зупинили росіян на Харківському напрямку. Далі українські військові планують і проводять наступальні дії для відновлення втраченого положення.

Президент Володимир Зеленський переконує, що прорив закінчився військовими жертвами у співвідношенні один українець до восьми росіян.