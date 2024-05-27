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Франція відправить в Україну своїх військових, фото: Defense Visual Information Distribution Service
Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військових — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n195737-franciya-napravyt-v-ukrayinu-instruktoriv-dlya-pidgotovky-ukrayinskyh-viyskovyh-syrskyy.htmlРакурс
Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.
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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після проведеної спільно з міністром оборони України Рустемом Умєровим відеозустрічі з міністром Збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців, — зазначив Сирський.
Сирський зазначив, що він вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії, — додав він.