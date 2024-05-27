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Ракурс
Франція відправить в Україну своїх військових, фото: Defense Visual Information Distribution Service

Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військових — Сирський

27 тра 2024, 18:43
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Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.


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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після проведеної спільно з міністром оборони України Рустемом Умєровим відеозустрічі з міністром Збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців, — зазначив Сирський.

Сирський зазначив, що він вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії, — додав він.

Джерело: Ракурс


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