Франція відправить в Україну своїх військових, фото: Defense Visual Information Distribution Service

https://racurs.ua/ua/n195737-franciya-napravyt-v-ukrayinu-instruktoriv-dlya-pidgotovky-ukrayinskyh-viyskovyh-syrskyy.html

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Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після проведеної спільно з міністром оборони України Рустемом Умєровим відеозустрічі з міністром Збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців, — зазначив Сирський.

Сирський зазначив, що він вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.