Фіцо одужуватиме довго — у нього важкі поранення у живіт

https://racurs.ua/ua/n195819-fico-odujuvatyme-dovgo-u-nogo-vajki-poranennya-u-jyvit.html

Ракурс

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо буде одужувати «надзвичайно довго» — у нього важкі поранення у живіт.

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Заступник премʼєра розповів, що Фіцо переніс дві кількагодинні операції, а представник уряду каже, що кулі пробили тонкий кишківник наскрізь у пʼяти місцях. Лічені міліметри врятували Фіцо від смерті. Зараз медики оцінюють його стан як «задовільний».

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул стріляв 71-річний Юрай Цінтула. Мотивом була незгода з політикою премʼєра, зокрема відмова від допомоги Україні.

На допиті Цинтула сказав, що хотів би, щоб його країна відновила «надання військової допомоги Україні», що вважає нинішню владу «Іудою відносно Європейського Союзу», тому «вирішив діяти».

Підозрюваний запевняв, що не хотів убивати прем'єра, а мав на меті лише поранити його, щоб той не міг продовжувати виконувати свої обов’язки.

Згідно з матеріалами суду, нападник на словацького прем'єра діяв сам. Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким володів законно, пише словацьке видання Pravda.