Зруйноване паливне сховище на авіабазі Бельбек, Крим, 16 травня 2024 року. Maxar Technologies/REUTERS

https://racurs.ua/ua/n195900-radar-porom-naftobaza-ukrayina-vdaryla-po-vsih-liniyah-postachannya-armiyi-rf.html

Ракурс

Одна за одною Україна вдарила по всіх лініях постачання.

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Про це повідомив оглядач Forbes Девід Екс. Удари здійснили по аеропортах, залізницях і портах, які використовує росія, пише «Голос Америки».

Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що 31 травня українські війська завдали серії ударів з безпілотників і ракет по російській радіолокаційній системі дальнього радіуса дії в окупованому Криму.

Ця операція СБУ «осліпила» російську протиповітряну оборону на значній ділянці фронту, цитує Kyiv Post свої джерела в СБУ.

Експерти інституту посилаються на повідомлення Служби безпеки України (СБУ), яка заявила, що її безпілотники вразили російську радіолокаційну систему дальнього радіуса дії «Небо-СВУ» поблизу окупованого Армянська в Криму.

За словами СБУ, вартість системи, яка обслуговувала ділянку лінії фронту протяжністю 380 км, сягає 100 млн дол. Як повідомили джерела Kyiv Post, «Небо» не працює і, ймовірно, «виглядає тепер як друшляк».

Минулого місяця СБУ обстріляла російську радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії в Брянській області, яка спостерігала за небом на 700 кілометрах над територією України, кажуть в Kyiv Post.

Українські удари обривають російські шляхи постачання

Напередодні, 30 травня, українські сили вразили поромну переправу в Керченській протоці за допомогою ракетного комплексу ATACMS і пошкодили два пороми, якими російські війська переправляли сили і техніку через Керченську протоку до окупованого Криму.

Як повідомляє ISW, 31 травня речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що російські війська все ще покладаються на поромну переправу, оскільки залізнична гілка через Керченську протоку ще не добудована, і що удар має вплинути на забезпечення угруповання російських військ в окупованому Криму.

Військовий оглядач видання Forbes пише, що є лише кілька способів переміщення великої кількості вантажів з росії до окупованого росією Криму: морем, автомобільним та залізничним транспортом по Кримському мосту через Керченську протоку, поромом через ту саму протоку та залізницею через південну Україну.

Одна за одною Україна вдарила по кожній із цих ліній постачання, — написа оглядач Forbes Девід Екс.

Екс каже, що удар по поромній переправі, в результаті якого було пошкоджено, якщо не знищено два пороми: один для перевезення легкових і вантажних автомобілів, інший для транспортування потягів, був останнім досі результативним ударом в рамках цієї тактики.

Він додає, що українська кампанія, націлена на російську логістику на півдні України, нині набула більших масштабів і витонченості, ніж на початку великої війни.

Однак Екс вказує на те, що пороми є більше запасним, ніж основним шляхом постачання, тож їхнє враження має більше політичний, ніж практичний ефект.

А «найнадійніший та найоб'ємніший» з усіх шляхів постачання — південна залізниця, що пролягає окупованим тереном півдня України, залишається неушкодженою. І її надзвичайно важко зруйнувати, додає оглядач.

А минулого літа Кремль прискорив будівництво нової 50-мильної ділянки залізниці, що з'єднує наявні залізничні лінії в окупованій росією східній і південній Україні, додає оглядач. Посилаючись на українських дослідників з Frontelligence Insight, він каже, що ця гілка пришвидшує російське постачання «на дні або тижні», що «робить логістику та переміщення військ більш ефективними».

Українські експерти попереджають, що «цієї нової залізниці буде достатньо для забезпечення регіону, навіть якщо Кримський міст буде зруйновано».