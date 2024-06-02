Подорожчання електрики - яким мав би бути фінансово обґрунтований тариф

https://racurs.ua/ua/n195906-podorojchannya-elektryky-yakym-mav-by-buty-finansovo-ob-runtovanyy-taryf.html

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З 1 червня формулу оплати послуги за електроенергію для населення буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%.

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Для пильного спостерігача це не стало несподіванкою, однак багатьох по-справжньому лякає не підвищення як таке, а те, в який спосіб влада збирається це зробити.

Про те, що підвищення тарифів на електроенергію було неминучим, і новий тариф є результатом компромісу та ретельних розрахунків, розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі марафону «Єдині новини».

Це компромісний рівень тарифу, дуже довго проводилися розрахунки — боротьба йшла за кожну копійку, як знайти оптимальний баланс, який дозволить залучити достатні ресурси, які зараз дуже потрібні для відновлення електричних мереж. При цьому, щоб ще і стимулювалося певною мірою економне споживання електроенергії і водночас, щоб не створювати надмірного навантаження на споживачів, — сказав Слободян.

Реальна собівартість однієї кіловат-години електроенергії, за його словами, становить приблизно 7 грн 50 коп., тоді як попередній тариф, який діяв до 1 червня (2 грн 64 коп.), покривав лише близько 35% від цієї вартості.

Це, за словами чиновника, створювало досить серйозну фінансову проблему для підприємств енергетики, з якою ще можна було співіснувати до масштабних атак на енергетику, але в нинішніх умовах, коли регулярно здійснюються атаки, виникла додаткова потреба у фінансовому ресурсі і однієї лиш міжнародної фінансової допомоги, яка залучається для відновлення уже не вистачало.

Тому було прийнято рішення зафіксувати новий тариф на рівні 60% від собівартості, але це досі не є ринковою ціною електроенергії, — зазначив Слободян.

Фінансово обґрунтований тариф на електроенергію в Україні для населення має бути 3,20 — 3,50 грн/кВт, а не 4,32 грн/кВт, як ми побачили, заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в етері «КИЇВ24».

Є об'єктивна причина підняття тарифу на електроенергію. Це те, що тариф складається з двох складових, це вартість доставки і вартість енергоресурсу. Ці складові вже давно зросли у ціні.

Він каже, що об'єктивно можна говорити про підвищення тарифу для населення до рівня 3,20 — 3,50 грн/кВт, але не 4,32 грн/кВт, як ми побачили, причому для всіх.

Тариф має бути саме 3,20 грн/кВт, оскільки доставка і розподіл коштує 2,10 грн/кВт, а виробнича собівартість має бути 1,10 грн/кВт, це виробнича собівартість. Це те, що дає можливість працювати атомним електростанціям. Саме вони постачають 90% електроенергії для населення, — зазначив Корольчук.

В повідомленні Міненерго йдеться, що для індивідуальних та колективних побутових споживачів встановлена єдина фіксована ціна на рівні 4,32 грн/кіловат на годину до 30 квітня 2025 року.

Відомство додає, що протягом опалювального періоду — з 1 жовтня 2024-го по 30 квітня 2025 року — діятиме пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки — 2,64 гривень за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат на годину на місяць.