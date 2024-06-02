Від початку доби на фронті відбулося вже 29 бойових зіткнень

https://racurs.ua/ua/n195914-vid-pochatku-doby-na-fronti-vidbulosya-vje-29-boyovyh-zitknen.html

Ракурс

Від початку доби на фронті відбулося вже 29 бойових зіткнень. Про це 2 червня розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Харківський напрямок: триває бій в районі Стариці, захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

Сіверський напрямок: за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки, три атаки ворога відбито, іще два бої тривають.

Краматорський напрямок: від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки. Два з них завершилось, одне — триває в районі Калинівки.

Покровський напрямок: противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три — тривають. Ситуація напружена.

Також ворог намагався атакувати на Курахівському, Времівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках. Атаки відбиті.

Росіяни продовжили геноцидальні обстріли українських міст та сіл.

На Дніпропетровщині 2 червня російські війська атакували Марганецьку громаду і Нікополь, постраждалих немає.

Вночі та зранку росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумщини — 11 вибухів.

Запорізьку область війська РФ за добу атакували понад 380 разів.

На Херсонщині армія рф за добу обстріляла 23 населені пункти, є поранена.

На Миколаївщині через падіння уламків дронів горіли складські приміщення.

На Донеччині ворог минулої доби вбив одного жителя і ще вісьмох поранив.