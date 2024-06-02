Донька Джолі та Пітта хоче відмовитися від батьківської частини прізвища

https://racurs.ua/ua/n195915-donka-djoli-ta-pitta-hoche-vidmovytysya-vid-batkivskoyi-chastyny-prizvyscha.html

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Перша рідна дочка голлівудських суперзірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Нувель Джолі-Пітт подала до суду Лос-Анджелеса прохання про виключення прізвища Пітта зі свого.

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Юна актриса написала заяву про зміну імені на Шайло Джолі 27 травня — у день свого вісімнадцятиріччя, пише BBC.

Анджеліна подала на розлучення з Бредом у вересні 2016 року, але мирової угоди зірки досі не досягли.

Наразі пара також бере участь у судовій тяганині з приводу Château Miraval — французької виноробні, яка знаходиться в їхньому спільному володінні.

Шайло — третя за віком з шести дітей пари, включаючи прийомних, але не перша з них, хто намагається відмовитися від прізвища Пітт.

На початку цього року її 15-річна сестра Вів'єн, також актриса-початківець, відмовилася від прізвища батька в театральній афіші постановки за її участю. Старша дочка Захара в університеті представляється як Захара Марлі Джолі.

Однак Шайло стала першою із сім’ї, хто вирішив офіційно змінити прізвище в документах.

Джолі подала на розлучення після інциденту у 2016 році, коли, за її словами, Пітт схопив її за голову та напав на двох їхніх дітей у літаку. Вона стверджує, що Пітт ображав і обливав сім’ю алкоголем під час польоту з Парижа до Лос-Анджелесу. Він заперечує ці звинувачення.

За рішенням суду 2021 року Бреду надали спільну опіку над дітьми.

Щодо Сhâteau Miraval колишня пара подала один до одного зустрічні позови, пов’язані з продажем частки, що належить Джолі у винограднику, російському олігарху.

Ці позови поки що знаходяться на розгляді.